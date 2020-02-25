В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта
В селе Песчаное Ивнянского района Белгородчины после капитального ремонта открылась школа с дошкольным блоком, центром развития детей дошкольного возраста. Масштабный проект осуществлен благодаря программе капитальных вложений 2019 года. Образовательное учреждение, отвечающее всем необходимым требованиям, призвано стать центром обучения и духовно-нравственного развития молодежи села.
Здесь созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного и школьного возрастов. В обновленном здании имеются просторные актовый и спортивный залы, светлые учебные кабинеты, современный пищеблок, медицинский блок.
Новый детский сад – это сбывшаяся мечта многих родителей. Это не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей на 40 мест, с двумя игровыми комнатами и спальнями.
ИСТОЧНИК KP.RU