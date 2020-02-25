2020-02-25T13:02:44+03:00
Общество

В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта

В учебном заведении есть дошкольный блок - центр развития малышей
Ирина ТАРАСОВА
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В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта. Фото пресс-службы администрации Ивнянского районаВ Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района
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В селе Песчаное Ивнянского района Белгородчины после капитального ремонта открылась школа с дошкольным блоком, центром развития детей дошкольного возраста. Масштабный проект осуществлен благодаря программе капитальных вложений 2019 года. Образовательное учреждение, отвечающее всем необходимым требованиям, призвано стать центром обучения и духовно-нравственного развития молодежи села.

Здесь созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного и школьного возрастов. В обновленном здании имеются просторные актовый и спортивный залы, светлые учебные кабинеты, современный пищеблок, медицинский блок.

Новый детский сад – это сбывшаяся мечта многих родителей. Это не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей на 40 мест, с двумя игровыми комнатами и спальнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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