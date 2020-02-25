2020-02-25T14:11:35+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата

Для приставов был совершен молебен
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиБелгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
Изменить размер текста:

В Храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии судебные приставы отдали дань памяти и уважения небесному святому великомученику Феодору Стратилату. Он покровительствует всему православному воинству, в том числе Федеральной службе судебных приставов. Для белгородских судебных приставов в честь одного из самых почитаемых на Руси святых был совершен молебен.

Протоиерей, клирик Храма Михаил Гарас провел экскурсию по территории и рассказал об истории храмового комплекса. В 1997 году в Белгороде произошла официальная регистрация православного прихода во имя святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а в 2004 году началось его строительство. В мае 2009 года случился пожар, от которого недостроенный храм сильно пострадал: полностью сгорела его кровля, однако кресты устояли.

Сейчас храмовый комплекс одно из любимых мест белгородцев и центр духовного просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онкопатруль проверит работников горно-обогатительного комбината Старого Оскола
В Белгородской области проверят систему оповещения
Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата
В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
В Белгородском госуниверситете состоится отборочный этап лиги по горному делу
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
Белгородские студенты смогли подержать в руках винтовку солдата Красной армии
В Белгородской области ожидается сильный ветер
В Белгородской области организована бесплатная перевозка ветеранов на такси
XIX культурно-спортивная эстафета между Борисовским районом и Грайворонским горокругом прошла на Белгородчине
Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое
В Алексеевке обсудили первые итоги проекта «Доброжелательная школа»
В Валуйках военнослужащие получили к празднику царский подарок
В Старом Осколе продолжается замена лифтов
Росгвардейцы задержали белгородца, находившегося в федеральном розыске
В Белгороде в детском саду отравилось более 20 ребятишек
В Белгороде бытовой газ стал причиной отравления женщины и двоих детей
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
Белгородец угрожал подруге «розочкой» и пытался дать взятку должностному лицу за закрытие дела
В Белгороде из-за строительства новых дорог перекрыли несколько основных улиц
На Лебединском ГОКе – пополнение
Механизатор белгородского сельхозпредприятия получил смертельную травму на производстве