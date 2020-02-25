Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:11:35+03:00

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В Храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии судебные приставы отдали дань памяти и уважения небесному святому великомученику Феодору Стратилату. Он покровительствует всему православному воинству, в том числе Федеральной службе судебных приставов. Для белгородских судебных приставов в честь одного из самых почитаемых на Руси святых был совершен молебен.

Протоиерей, клирик Храма Михаил Гарас провел экскурсию по территории и рассказал об истории храмового комплекса. В 1997 году в Белгороде произошла официальная регистрация православного прихода во имя святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а в 2004 году началось его строительство. В мае 2009 года случился пожар, от которого недостроенный храм сильно пострадал: полностью сгорела его кровля, однако кресты устояли.

Сейчас храмовый комплекс одно из любимых мест белгородцев и центр духовного просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU