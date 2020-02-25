2020-02-25T10:51:21+03:00
Общество

Белгородские студенты смогли подержать в руках винтовку солдата Красной армии

Поисковики региональной службы судебных приставов представили оружие времен войны
Ирина ТАРАСОВА
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Поисковики региональной службы судебных приставов представили оружие времен войны. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Поисковики региональной службы судебных приставов представили оружие времен войны. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Поисковый отряд «Память» при УФССП России по Белгородской области встретился со студентами Военного учебного центра имени героя Советского Союза генерала армии Николая Ватутина. Мероприятие «Отчизне верные сыны!» проходило накануне Дня защитника Отчества в БГТУ имени Шухова. Поисковики продемонстрировали студентам охолощенное оружие военных лет.

Так, экспозиция оружия Красной армии была представлена винтовкой и карабином Мосина, пистолетом-пулеметом Шпагина, пистолетом ТТ, револьвером системы Наган, пулеметом Дегтярева ДП-27 и гранатами РГД - 33. Среди оружия Вермахта были пистолет-пулемет МР 38, пистолет Р38, пулемет MG34 и карабин Маузер К98.

Такая экспозиция понравилась будущим военным, они задавали вопросы о технических характеристиках оружия, истории производства и в каких войсках было применено это вооружене.

Почетным гостем на встрече стала Мария Колтакова, которая во время войны была медсестрой и прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Мария Денисовна выносила раненных солдат на Курской Дуге, прошла всеми дорогами войны, сохранила жизнелюбие и боевой дух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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