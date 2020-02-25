В Белгородской области ожидается сильный ветер

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Зима не хочет сдавать свои позиции, и в последние дни обсушила всю свою мощь. По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона 25 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью – умеренные осадки (до 4 мм.) в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. Ночью местами налипание мокрого снега. Ветер ночью северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. днем юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, днем от 2º мороза до 3º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается ко всем автомобилистам с просьбой: не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в непогоду. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU