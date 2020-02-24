2020-02-24T15:58:49+03:00
Общество

XIX культурно-спортивная эстафета между Борисовским районом и Грайворонским горокругом прошла на Белгородчине

На границе двух районов гостей встречали хлебом-солью, величальными песнями
Ирина ТАРАСОВА
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XIX культурно-спортивная эстафета между Борисовским районом и Грайворонским горокругом прошла на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаXIX культурно-спортивная эстафета между Борисовским районом и Грайворонским горокругом прошла на Белгородчине. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Посещение соседнего района в рамках XIX культурно-спортивной эстафеты для борисовцев началось с экскурсии. На въезде в Грайворонский район в 2018 году установили стелу с изображением человеческих фигур в стилизованных народных костюмах, водящих хоровод. Это символ Грайворонского городского округа, который является хороводной столицей России. Гостей встречали хлебом-солью, величальными песнями

Самыми важными объектами экскурсии стали Круглое здание, храм Спаса Нерукотворного, парки XIX века, имени В.Г. Шухова и «Петровская круча». Из окон автобуса гости увидели множество исторических зданий – памятников архитектуры. Многие из них отреставрированы и используются различными учреждениями и организациями.

Продолжился визит праздничным концертом, в котором выступили лучшие творческие коллективы Борисовского района. Программа «Голос Победы в наших сердцах» вызвала живой отклик в зале. Финальную песню «День Победы» все участники концерта исполнили вместе со зрителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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