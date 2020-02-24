Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:10:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-ти и 17-летнего подростков из Вейделевского района. По версии следствия, вечером 20 февраля 2020 года подозреваемые проникли в дом жительницы села Белый Колодезь Вейделевского района, стали угрожать хозяйке и похитили более 180 тысяч рублей, золотые украшения. Раньше оба подростка привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение в разбое, по ходатайству следствия подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU