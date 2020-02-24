2020-02-24T15:10:39+03:00
Происшествия

Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое

Похищено 180 тысяч рублей и золото жительницы села Белый Колодезь
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое.Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-ти и 17-летнего подростков из Вейделевского района. По версии следствия, вечером 20 февраля 2020 года подозреваемые проникли в дом жительницы села Белый Колодезь Вейделевского района, стали угрожать хозяйке и похитили более 180 тысяч рублей, золотые украшения. Раньше оба подростка привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время подросткам предъявлено обвинение в разбое, по ходатайству следствия подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области организована бесплатная перевозка ветеранов на такси
XIX культурно-спортивная эстафета между Борисовским районом и Грайворонским горокругом прошла на Белгородчине
Двое подростков Вейделевского района подозреваются в разбое
В Алексеевке обсудили первые итоги проекта «Доброжелательная школа»
В Валуйках военнослужащие получили к празднику царский подарок
В Старом Осколе продолжается замена лифтов
Росгвардейцы задержали белгородца, находившегося в федеральном розыске
В Белгороде в детском саду отравилось более 20 ребятишек
В Белгороде бытовой газ стал причиной отравления женщины и двоих детей
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
Белгородец угрожал подруге «розочкой» и пытался дать взятку должностному лицу за закрытие дела
В Белгороде из-за строительства новых дорог перекрыли несколько основных улиц
На Лебединском ГОКе – пополнение
Механизатор белгородского сельхозпредприятия получил смертельную травму на производстве