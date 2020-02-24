2020-02-24T13:54:23+03:00
Общество

В Алексеевке обсудили первые итоги проекта «Доброжелательная школа»

Здесь создана атмосфера, где хочется учить и учиться
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевке обсудили первые итоги проекта «Доброжелательная школа». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевке обсудили первые итоги проекта «Доброжелательная школа». Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В основной общеобразовательной школе №5 Алексеевского городского округа прошло заседание коллегии управления образования округа. Выбор места проведения был неслучайным. В этой школе проделана большая работа по созданию доброжелательного образовательного пространства. Словом, повсюду комфортная, психологически безопасная и благоприятная среда для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов, - атмосфера, где хочется учиться и учить.

Опытом работы поделилась с коллегами директор школы во время экскурсии перед началом коллегии. В рекреациях оборудованы коворкинг-зоны, где созданы условия для общения и коллективного творчества. Обучающиеся могут выполнять домашние задания, готовить доклады и сообщения. Презентационная часть оборудована проектором для публичных выступлений.

В коворкинге нет жестких границ: можно легко перемещаться, передвигать мебель, расширять и сужать зоны, за считанные минуты видоизменяя пространство. На стенах коридоров «поселились» разные уроки. На одной — русский с литературой, вторая отдана точным наукам: математике, химии. Созданы уголки для чтения, отдыха и игр.

Заседание коллегии было посвящено реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа». Начальник управления образования познакомила руководителей образовательных организаций с муниципальным портфелем проектов «Доброжелательная школа», в рамках которого в 2020 году будет реализовано 14 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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