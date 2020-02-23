В Валуйках военнослужащие получили к празднику царский подарок

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:16:33+03:00

В эксплуатацию сдается жилой квартал из 10 домов для военнослужащих

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Вместе с командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым губернатор Евгений Савченко в Валуйках вручил ключи от новеньких квартир семьям военнослужащих. Всего строители сдадут в эксплуатацию жилой квартал из десяти домов для военнослужащих, сообщили в пресс-службе округа.

Микрорайон для военнослужащих включает 366 квартир. Отмечается, что все квартиры оснащены «наборами мягкой мебели и столовыми гарнитурами для размещения семей военнослужащих по контракту».

Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев, поздравляя новоселов, подчеркнул, что новый квартал решили назвать в честь легендарного героя Великой Отечественной войны, уроженца Белгородской области генерала Николая Ватутина.

ИСТОЧНИК KP.RU