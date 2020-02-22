В Старом Осколе продолжается замена лифтов

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:51:12+03:00

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В рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в Старооскольском городском округе в 2019 году в 18 домах произведена замена 40 лифтов. Средства были саккумулированы за счет капитального ремонта на счете регионального оператора. Также 4 лифта заменены в 1 доме по специальному счету.

В 2020 году реализация программы продолжается. В текущем году замене подлежат 45 лифтов в 13 домах города, из которых 2 запущено. Изношенные лифты заменили в микрорайоне Олимпийский, 7, подъездах 1 и 2. В настоящий момент в стадии ремонта находятся лифты по адресу Олимпийский, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU