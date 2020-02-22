2020-02-22T13:02:13+03:00
Общество

Росгвардейцы задержали белгородца, находившегося в федеральном розыске

Житель Алексеевки скрывался от уголовной ответственности
Ирина ТАРАСОВА
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Росгвардейцы задержали белгородца, находившегося в федеральном розыске.Росгвардейцы задержали белгородца, находившегося в федеральном розыске.Фото: "КП" Архив
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В Алексеевке Белгородской области сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, уклонявшегося от отбывания наказания, назначенного судом.

Патрулируя одну из улиц города, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на молодого человека, чья внешность совпадала с полученной ранее ориентировкой. В ходе проверки выяснилось, что 47-летний местный житель был осужден по нескольким статьям УК РФ («Оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти, приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Также выяснилось, что мужчина не явился в УФСИН России по Белгородской области, откуда его должны были направить в колонию-поселение для отбывания наказания. Тогда его объявили в розыск.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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