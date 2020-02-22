22 Февр. 2020 2020-02-22T08:41:19+03:00

В Белгороде в детском саду отравилось более 20 ребятишек. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Публикацию в сети Интернет об отравлении детей детского сада №14 проверяют региональный Следственный комитет. Стало известно, что более чем в 20 ребятишек детского сада, что в микрорайоне «Новый» начались проблемы со здоровьем. Двоих пришлось госпитализировать. Следственным отделом по городу Белгород следственного управления С» РФ по Белгородской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователи работают вместе со специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».Они осматривают группы, пищеблок, опрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства. В группах детского сада объявлен карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU