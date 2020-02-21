В Белгороде бытовой газ стал причиной отравления женщины и двоих детей

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:20:46+03:00

Скорая помощь увезла 35-летнюю женщину и ее детей 16 и 11 лет в больницу

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В Белгороде в доме №1 по улице Николая Островского едва не разыгралась трагедия, причиной которой стал бытовой газ. 35-летняя женщина и ее дети 16 и 11 лет едва не погибли, медицинские работники скорой помощи, которая прибыла по вызову, диагностировали отравление.

Случай отравления бытовым газом заинтересовал сотрудников следственного управления СК РФ по Белгородской области. По данным ведомства, женщина и дети почувтвовали себя плохо ближе к ночи и вызвали скорую. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, следствие проводит проверку по факту происшествия. Точно установлено, что причиной отравления стал неисправный дымоход.

ИСТОЧНИК KP.RU