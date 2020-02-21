2020-02-21T17:08:58+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo

Общая выгода может составить до 9% от рекомендованной розничной цены
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ВТБ Лизинг и российское представительство марки Volkswagen предоставляет специальные условия для приобретения автомобилей под заказ.

ВТБ Лизинг сотрудничает с ООО «Фольксваген Групп Рус» с 2012 года. В прошлом году компания заняла одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в портфеле марки: в том числе, и за счёт крупных сделок в рамках проекта развития каршеринга в Москве - 500 автомобилей Volkswagen Polo были переданы ООО «Каршеринг Руссия» (торговая марка - «Делимобиль»).

- Мы рассчитываем на дальнейший рост продаж Volkswagen. Это очень популярная марка в России и, в частности, среди наших клиентов. В 2020 году ожидается обновление таких моделей, как Polo, Passat и Jetta. Наряду с привлекательными условиями, которые мы предоставляем нашим клиентам, это станет драйвером роста продаж по данной марке, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг, входящего в состав группы «Банк ВТБ» (ПАО).

Приобретение машин возможно по продукту «Экспресс лизинг», который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. На оформление сделки уходит от одного дня при внесении аванса от 10% стоимости автомобиля.

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