2020-02-21T16:11:19+03:00
Происшествия

Белгородец угрожал подруге «розочкой» и пытался дать взятку должностному лицу за закрытие дела

Участковый о попытке взятки сообщил своему руководству
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец угрожал подруге «розочкой» и пытался дать взятку должностному лицу за закрытие делаБелгородец угрожал подруге «розочкой» и пытался дать взятку должностному лицу за закрытие делаФото: "КП" Архив
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В Красногвардейском районе местный житель осужден за дачу взятки должностному лицу, а также за угрозы в адрес своей подруги. Следствие и суд установили, что участковым уполномоченным ОМВД России по Красногвардейскому району проводилась доследственная проверка по обращению сожительницы подсудимого. Она заявила, что 8 января 2020 года ей угрожали, демонстрируя стеклянную бутылку с отбитым горлышком, так называемую «розочку». А уже 10 января подозреваемый передал участковому 11 тысяч рублей, чтобы тот отказался от возбуждения уголовного дела. О дачи взятки участковый сообщил своему руководству.

Злоумышленника задержали сразу после передачи взятки. Но мужчина никаких выводов не сделал, несмотря на то, что только в августе 2019 года освободился из мест лишения свободы. И 14 января вновь повторил свои угрозы, взявшись за бутылку, которой угрожал сожительнице.

Приговором суда 48-летнему жителю Красногвардейского района назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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