В Белгороде из-за строительства новых дорог перекрыли несколько основных улиц

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:47:24+03:00

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В Белгороде из-за строительства дорог перекрыто движение по нескольким основным улицам. Неудобства уже ощутили на себя жители, особенно автомобилисты. Восстановить нормальное движение транспорта обещают до начала лета. Такое распоряжение дал глава Белгородской области.

Вопрос о строительстве и восстановлении нормального движения транспорта поднимался на совещании 19 февраля. На нем Евгений Савченко обязал профильные ведомства восстановить движение транспортных средств на тех участках дорог, где ведется строительство двухуровневых развязок.

напомним, что движение по улице Калинина возле автомобильного рынка и по пересечению улиц Сумская, Чичерина и Механизаторов было перекрыто еще 15 февраля. До конца 2021 года строительство новых развязок должны закончить.

ИСТОЧНИК KP.RU