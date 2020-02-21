На Лебединском ГОКе – пополнение
Теперь у лебединцев 52 «вертушки» - так называют тяговый агрегат с 10-11 прицепными думпкарами. В смену каждая из них способна вывозить из карьера до 1300 кубометров горной массы.
Новую технику всегда доверяют самым ответственным и эффективным работникам. На электровозе уже работает команда под руководством бригадира Романа Смирных.
НП1 поступил на комбинат благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по модернизации горно-транспортного комплекса. В её рамках на Лебединский и Михайловский ГОКи регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование: тяговые агрегаты, думпкары, экскаваторы, большегрузные автосамосвалы, буровые станки и другие высокопроизводительные машины.