2020-02-21T13:04:40+03:00
Общество

На Лебединском ГОКе – пополнение

Металлоинвест приобрел для комбината ещё один осовремененный тяговый агрегат НП1
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Теперь у лебединцев 52 «вертушки» - так называют тяговый агрегат с 10-11 прицепными думпкарами. В смену каждая из них способна вывозить из карьера до 1300 кубометров горной массы.

Новую технику всегда доверяют самым ответственным и эффективным работникам. На электровозе уже работает команда под руководством бригадира Романа Смирных.

НП1 поступил на комбинат благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по модернизации горно-транспортного комплекса. В её рамках на Лебединский и Михайловский ГОКи регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование: тяговые агрегаты, думпкары, экскаваторы, большегрузные автосамосвалы, буровые станки и другие высокопроизводительные машины.

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