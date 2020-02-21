На Лебединском ГОКе – пополнение

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:04:40+03:00

Металлоинвест приобрел для комбината ещё один осовремененный тяговый агрегат НП1

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Теперь у лебединцев 52 «вертушки» - так называют тяговый агрегат с 10-11 прицепными думпкарами. В смену каждая из них способна вывозить из карьера до 1300 кубометров горной массы.

Новую технику всегда доверяют самым ответственным и эффективным работникам. На электровозе уже работает команда под руководством бригадира Романа Смирных.

НП1 поступил на комбинат благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста по модернизации горно-транспортного комплекса. В её рамках на Лебединский и Михайловский ГОКи регулярно поступает новая, современная, мощная техника и оборудование: тяговые агрегаты, думпкары, экскаваторы, большегрузные автосамосвалы, буровые станки и другие высокопроизводительные машины.