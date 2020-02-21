2020-02-21T12:04:41+03:00
Общество

Механизатор белгородского сельхозпредприятия получил смертельную травму на производстве

Следственный комитет заинтересовали причины несчастного случая
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Следственного комитета.Фото пресс-службы Следственного комитета.
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20 февраля получил смертельную травму на производстве механизатор одного из белгородских агрохолдингов. Яковлевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Белгородской области заинтересовался этим случаем. Ведется доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 20 февраля 41-летний механизатор вместе с напарниками выполнял работы по демонтажу глубинного насоса и труб в селе Подольхи Прохоровского района. Одно из креплений трубы сорвалось, удар пришелся в голову. Мужчина скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

Следствие проведет комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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