Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
Агентство оценивает показатели бизнес-профиля банка как сильные, отражающие высокие позицииУРАЛСИБа в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе. Банк также отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.
Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.
НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.
Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону
8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU