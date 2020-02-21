2020-02-21T09:32:35+03:00
Происшествия

В Белгородской области житель Валуек ответит за кражу болтов и гаек

Неоднократно судимый мужчина проведет в колонии 9 месяцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области житель Валуек ответит за кражу болтов и гаек.В Белгородской области житель Валуек ответит за кражу болтов и гаек.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за кражи жителя Валуек. Он пытался совершить кражу 2 мешков с деталями - стыковыми болтами в сборе с гайками и шайбами стоимостью более 3 тысяч рублей, принадлежащих Валуйской дистанции пути Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», но был задержан работниками ведомственной охраны железнодорожного транспорта на железнодорожной станции Валуйки. Похищенное имущество злоумышленник планировал сдать в пункт приема металлолома. Теперь ближайшие 9 месяцев валуйчанин проведет в колонии.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя – представителя Белгородской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. К назначенному наказанию суд частично присоединил неотбытую часть по предыдущему приговору суда, окончательно назначив мужчине наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, взяв его под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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