2020-02-20T19:35:16+03:00
Общество

Белгородцев обещают познакомить с валидаторами

С 1 марта оплатить проезд нужно будет при входе в общественный транспорт
Ирина ТАРАСОВА
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С 1 марта оплатить проезд нужно будет при входе в общественный транспорт.С 1 марта оплатить проезд нужно будет при входе в общественный транспорт.Фото: "КП" Архив
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Жителей и гостей Белгорода с 1 марта обяжут платить за проезд в общественном транспорте при входе. Также придется познакомиться, правда в будущем, с валидаторами - терминалами для оплаты, которые еще предстоит установить. Делается это для того, чтобы пассажиры смогли входить в транспорт через любую из дверей.

Транспортная реформа стартовала в 2019 году, вход через переднюю дверь, который существует в правилах сегодня, - временная мера, призванная улучшить ситуацию с оплатой проезда. В мэрии обещают, что впереди - еще большой инфраструктурный блок мероприятий, связанных с оптимизацией процесса проезда в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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