Белгородцев обещают познакомить с валидаторами
Жителей и гостей Белгорода с 1 марта обяжут платить за проезд в общественном транспорте при входе. Также придется познакомиться, правда в будущем, с валидаторами - терминалами для оплаты, которые еще предстоит установить. Делается это для того, чтобы пассажиры смогли входить в транспорт через любую из дверей.
Транспортная реформа стартовала в 2019 году, вход через переднюю дверь, который существует в правилах сегодня, - временная мера, призванная улучшить ситуацию с оплатой проезда. В мэрии обещают, что впереди - еще большой инфраструктурный блок мероприятий, связанных с оптимизацией процесса проезда в общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU