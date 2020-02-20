2020-02-20T16:45:06+03:00
Общество

На Старооскольском водохранилище спасли рыбака

Мужчина боролся за жизнь в 600 метрах от берега, когда спасатели услышали крики о помощи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На Старооскольском водохранилище спасли рыбака. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.На Старооскольском водохранилище спасли рыбака. Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

На Старооскольском водохранилище в районе базы отдыха «Лебедь», из ледяной ловушки спасатели вызволили незадачливого рыбака. На берегу водохранилища действует спасательный пост, на котором круглый год несут дежурство инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. В момент происшествия свое дежурство нес инспектор ГИМС Михаил Мартынов. Он услышал крики рыбаков: «Помогите, мужчина тонет!». Инспектор среагировал мгновенно, сообщил о происшествии в Службу спасения по телефону «112», затем, схватив пару спасательных жилетов, круг и веревку бросился к водоему, где в 600 метрах от берега в полынье из последних сил боролся за жизнь рыбак.

На помощь к нему поспешили очевидцы, которые ползком подбирались к утопающему. «Осторожно не приближайтесь к полынье! Провалитесь!»- остановил очевидцев Михаил Мартынов. Затем он подал круг рыбаку и вытащил его на лед. Мужчина сильно замерз, так как провел в холодной воде около 10 минут. Инспектор ГИМС снял с пострадавшего мокрую одежду и одел на него свой бушлат и шапку.

К этому моменту подоспел и дежурный караул пожарно-спасательной части № 6. Пожарные спешили на место происшествия с лодкой, в которую погрузили рыбака и доставили его к берегу. Пострадавшего передали медикам, которые доставили мужчину в больницу.

МЧС еще раз напоминает, что в настоящее время колебания дневных и ночных температур до положительных значений сделали лед тонким и непрочным, выходить на лед крайне опасно. Однако многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на непрочный лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Старооскольском водохранилище спасли рыбака
Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года
Tele2 поможет белгородцам выбрать правильные подарки
ВТБ запустил серию вебинаров для клиентов
Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны
О том, как попасть в ОМОН, знает белгородский подполковник
Управление Росреестра по Белгородской области проведет бесплатные консультации
Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского
Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung