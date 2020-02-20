На Старооскольском водохранилище спасли рыбака

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:45:06+03:00

Мужчина боролся за жизнь в 600 метрах от берега, когда спасатели услышали крики о помощи

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На Старооскольском водохранилище в районе базы отдыха «Лебедь», из ледяной ловушки спасатели вызволили незадачливого рыбака. На берегу водохранилища действует спасательный пост, на котором круглый год несут дежурство инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. В момент происшествия свое дежурство нес инспектор ГИМС Михаил Мартынов. Он услышал крики рыбаков: «Помогите, мужчина тонет!». Инспектор среагировал мгновенно, сообщил о происшествии в Службу спасения по телефону «112», затем, схватив пару спасательных жилетов, круг и веревку бросился к водоему, где в 600 метрах от берега в полынье из последних сил боролся за жизнь рыбак.

На помощь к нему поспешили очевидцы, которые ползком подбирались к утопающему. «Осторожно не приближайтесь к полынье! Провалитесь!»- остановил очевидцев Михаил Мартынов. Затем он подал круг рыбаку и вытащил его на лед. Мужчина сильно замерз, так как провел в холодной воде около 10 минут. Инспектор ГИМС снял с пострадавшего мокрую одежду и одел на него свой бушлат и шапку.

К этому моменту подоспел и дежурный караул пожарно-спасательной части № 6. Пожарные спешили на место происшествия с лодкой, в которую погрузили рыбака и доставили его к берегу. Пострадавшего передали медикам, которые доставили мужчину в больницу.

МЧС еще раз напоминает, что в настоящее время колебания дневных и ночных температур до положительных значений сделали лед тонким и непрочным, выходить на лед крайне опасно. Однако многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на непрочный лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU