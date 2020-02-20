2020-02-20T15:55:16+03:00
Общество

Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года

Денис Казанов особое внимание уделил социально значимым категориям исполнительных производств
Ирина ТАРАСОВА
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Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года.Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области — главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов сегодня, 20 февраля, в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс — Центр» встретился с журналистами. К обсуждению были предложены итоги работы белгородских судебных приставов в сфере принудительного исполнения исполнительных документов, обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также запланированные мероприятия на 2020 год. Особое внимание было уделено социально значимым категориям исполнительных производств.

Так, Денис Казанов считает, что взыскание алиментов – одно из приоритетных направлений для службы судебных приставов. Ведь речь идет о защите прав детей и их материальном благополучии. Так, в 2019 году приставы взыскали 238 миллионов 23 тысячи рублей, что на 60% больше, чем в 2018. Все эти средства были перечислены детям.

В прошлом году было разыскано 715 должников, которые уклонялись от уплаты алиментов и скрывались от судебных приставов. В отношении злостных неплательщиков алиментов составлено 906 административных протоколов.

Остановился Денис Казаков и на других направлениях работы судебных приставов, подчеркнув важность тесного сотрудничества Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области со СМИ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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