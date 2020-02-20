ВТБ запустил серию вебинаров для клиентов

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:20:13+03:00

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Первой стала совместная с компанией Pepeliaev group web-конференция по одной из самых востребованных в рамках Family office ВТБ услуге – наследственному планированию. В ней приняли участие свыше 200 человек из более чем 30 городов России. Проведение таких мероприятий направлено на повышение уровня сервиса для удобства клиентов группы.

- Актуальность темы наследственного планирования обусловлена тем, что владельцы благосостояния семей в России обеспокоены проблемой преемственности накопленных активов. Кроме того, на данный момент перед владельцами капитала остро стоит и проблема его защиты от различных факторов, как внешних, так и внутренних. Из ряда проведенных исследований известно, что первое поколение, как правило, накапливает капитал, второе - его сохраняет, а третье - растрачивает. Разработка стратегий наследственного планирования, формирование структур преемственности капитала, а также обучение наследников является востребованной услугой Family office ВТБ. Спрос на нее растет как в столице, так и в регионах, - отметила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции ВТБ Family Office.

Одним из партнеров Банка ВТБ (ПАО) по предоставлению данной услуги и разработке соответствующих решений является Pepeliaev group. В ходе вебинара были также рассмотрены вопросы защиты имущества семьи от интересов и рисков бизнеса, бизнеса от рисков семейной жизни, а также практика судебных процессов раздела имущества.