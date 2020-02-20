2020-02-20T13:12:46+03:00
Общество

Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны

Более 11 000 евро были спрятаны над шторкой люка автомобиля гражданина Украины
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны.Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородским таможенникам и сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям удалось предотправить попытку вывоза крупной суммы валюты. Находку обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Более 11 000 евро были спрятаны над шторкой люка автомобиля гражданина Украины.

При этом часть денежных средств, эквивалентная 10 тысячам долларам США, была возвращена владельцу, остальную наличность пришлось изъять.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Белгородская таможня напоминает: наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Старооскольском водохранилище спасли рыбака
Главный судебный пристав Белгородской области подвел итоги ушедшего года
Tele2 поможет белгородцам выбрать правильные подарки
ВТБ запустил серию вебинаров для клиентов
Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны
О том, как попасть в ОМОН, знает белгородский подполковник
Управление Росреестра по Белгородской области проведет бесплатные консультации
Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского
Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung