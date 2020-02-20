20 Февр. 2020 2020-02-20T13:12:46+03:00

Белгородские пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз валюты из страны. Фото: "КП" Архив

Более 11 000 евро были спрятаны над шторкой люка автомобиля гражданина Украины

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Белгородским таможенникам и сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям удалось предотправить попытку вывоза крупной суммы валюты. Находку обнаружили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса на многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Более 11 000 евро были спрятаны над шторкой люка автомобиля гражданина Украины.

При этом часть денежных средств, эквивалентная 10 тысячам долларам США, была возвращена владельцу, остальную наличность пришлось изъять.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Белгородская таможня напоминает: наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU