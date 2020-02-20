20 Февр. 2020 2020-02-20T10:22:58+03:00

О том, как попасть в ОМОН, знает белгородский подполковник. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

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Подполковник Вадимом Серых, в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» рассказал курсантам военного учебного центра БГТУ имени Шухова о службе, наградах и о том, как попасть в ОМОН.

Подполковник Вадим Серыхповедал о своей 25-летней службе в отряде, о том, за что был награжден «Орденом Мужества», специфике работы в спецподразделении, а так же о том, как попасть служить в Росгвардию.

Естественно, что у ребят, проходящих военную подготовку, которые после окончания учебы в военном центре получат должность командира отделения войсковой разведки, было немало вопросов к человеку, за плечами которого не один десяток командировок в «горячие точки».

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

«Рабочие будни у сотрудников специальных подразделений не всегда спокойные. Даже в мирное время приходится быть на чеку, поэтому в ОМОН берут не всех, только самых стойких выносливых. Что такое каждодневный риск? Это наша работа! Мы, Росгвардия, и другие силовые структуры работаем для вас – гражданских жителей, вы просто этого не замечаете. Например, массовые праздники. За осуществлением безопасности таких мероприятий стоит напряженный труд многих людей, сотрудников силовых структур», - рассказал росгвардеец.

Подчеркнем, что «Диалоги с Героями» – это всероссийский проект, который стартовал в 2016 году. Его цель – установление диалога между поколениями, воспитание у молодежи любви к Родине и патриотизма, развитие системы наставничества.

ИСТОЧНИК KP.RU