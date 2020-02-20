Управление Росреестра по Белгородской области проведет бесплатные консультации

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:52:05+03:00

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Управление Росреестра по Белгородской области организует предоставление бесплатных консультаций в формате «горячей телефонной линии» в феврале 2020 года.

20 февраля на связи будет поселок Прохоровка. По телефону 8 (47242) 2-13-37 с 09:00 до 13:00 вас проконсультируют по вопросам госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

25 февраля «горячая линия» будет проведена специалистами Старооскольского отдела Управления. Вопросы, касающиеся государственного земельного надзора, в том числе изменений законодательства в сфере земельного надзора, можно задать с 09:00 до 13:00 по телефону 8 (4722) 30-00-52.

25 февраля также будет проводиться «горячая линия» в городе Губкин. Специалисты территориального отдела Управления по телефону 8 (47241) 7-07-08 с 09:00 до 13:00 проконсультируют граждан по вопросам осуществления учетно-регистрационных действий.

26 февраля завершат цикл «горячих линий» специалисты отдела кадастровой оценки недвижимости аппарата Управления, а также специалисты межмуниципального отдела по Алексеевскому и Красненскому районам:

- с 09:00 до 13:00 по телефону 8 (4722) 30-00-34 можно задать вопросы по обжалованию результатов определения кадастровой стоимости объектов;

- кроме того, с 09.00 до 13.00 по телефонам 8 (47262) 5-28-01, 8 (4722) 30-00-44 доб. 1478 будут доступны консультации по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU