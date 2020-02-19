2020-02-19T17:49:13+03:00
Общество

Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского

Злоумышленнику инкриминируется оскорбление представителя власти
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Чернянки Белгородской области ответит за оскорбление полицейского.Житель Чернянки Белгородской области ответит за оскорбление полицейского.Фото: "КП" Архив
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Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя поселка Чернянка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Не желая быть привлеченным к административной ответственности, в ответ на законные требования сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД России по Чернянскому району, подвыпивший подозреваемый стал оскорблять его, употребляя нецензурную брань.

А началось с того, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения был остановлен нарядом полиции за нарушение общественного порядка около магазина в поселке Чернянка. Полицейские пытались призвать нарушителя к порядку, потом для оформления административного правонарушения препроводили его в Чернянскую ЦРБ на освидетельствование. Процесс сопровождался нецензурной бранью со стороны нарушителя. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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