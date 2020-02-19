2020-02-19T16:32:41+03:00
Общество

Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги

Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как народ собирается отметить 23 февраля и 8 марта
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Выяснилось, что деньги и сертификаты - лучший подарок и для женщин, и для мужчин. При этом женщины больше любят дарить подарки, а мужчины – получать.

Женщины более активно, чем мужчины, поздравляют с гендерными праздниками. В том числе 99% женщин поздравляют с 8 марта родственниц и подруг. 95% мужчин поздравляют с 23 февраля друзей и родственников-мужчин.

Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить. Мужчины же (52%), наоборот, предпочитают получать подарки.

Деньги однозначно являются самым желанным подарком для обоих полов – таков ответ около 60% респондентов. 29% мужчин на 23 февраля хотят парфюмерию, 28% – мобильный телефон или гаджет, а одежду и обувь ждут только 15%. Женщины на 8 марта, кроме денег, больше всего желают цветы (38%), парфюмерию и косметику (33%), часы, ювелирные изделия и сувениры (32%).

При этом ожидания мужчин и женщин не очень совпадают с действительными подарками, которые они готовы дарить друг другу. Большинство мужчин собираются подарить цветы, а дам - парфюмерию. Причем, сильная половина человечества готова потратить на подарок больше.

Среди же самых запомнившихся подношений участницы опроса называли первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Мужчинам запомнились щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину.

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