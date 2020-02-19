Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий Белгородского госуниверситета Сергей Жеребцов избран в экспертный совет Российского научного фонда по научным проектам.
Отметим, что состав экспертного совета РНФ формируется из получивших общественное признание, активных и результативных ученых, имеющих ученую степень доктора наук. В голосовании по кандидатам в экспертный совет РНФ приняли участие более двух тысяч руководителей проектов Российского научного фонда. Члены совета РНФ избираются сроком на три года. Они занимаются экспертизой представленных на конкурс РНФ проектов, а также экспертизой финансируемых РНФ проектов на всех стадиях реализации.
Вновь избранные члены совета, в числе которых Сергей Валерьевич Жеребцов, были представлены коллегам на прошедшем в Москве заседании экспертного совета РНФ. Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ» будет участвовать в работе секции «Инженерные науки».
ИСТОЧНИК KP.RU