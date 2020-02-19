2020-02-19T15:47:17+03:00
Наука

Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда

Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ» Сергей Жеребцов избран в экспертный совет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
Изменить размер текста:

Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий Белгородского госуниверситета Сергей Жеребцов избран в экспертный совет Российского научного фонда по научным проектам.

Отметим, что состав экспертного совета РНФ формируется из получивших общественное признание, активных и результативных ученых, имеющих ученую степень доктора наук. В голосовании по кандидатам в экспертный совет РНФ приняли участие более двух тысяч руководителей проектов Российского научного фонда. Члены совета РНФ избираются сроком на три года. Они занимаются экспертизой представленных на конкурс РНФ проектов, а также экспертизой финансируемых РНФ проектов на всех стадиях реализации.

Вновь избранные члены совета, в числе которых Сергей Валерьевич Жеребцов, были представлены коллегам на прошедшем в Москве заседании экспертного совета РНФ. Профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий НИУ «БелГУ» будет участвовать в работе секции «Инженерные науки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный житель Чернянки Белгородской области грубо обругал полицейского
Больше половины россиян подаркам предпочитают деньги
Белгородский ученый вошел в состав совета Российского научного фонда
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля
Сочинение школьницы из Шебекино представит округ на региональном конкурсе «Без срока давности»
Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале
ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»
Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности
На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей
Будет ли в Белгородской области еще зима?
Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска
Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества
Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды
Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета