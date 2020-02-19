Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:44:07+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Старому Осколу вчера вечером, находясь на маршруте патрулирования, заметили в районе остановки «Сад пенсионеров» иномарку, водитель которой грубо нарушил правила дорожного движения. Автомобиль едва не спровоцировал ДТП с патрульной машиной, после чего резко принял в сторону и опрокинулся. Выбравшись из машины, водитель попытался скрыться. Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 35-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где он на протяжении шестнадцати лет отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Машину он угнал.

Владельцем транспортного средства оказался 31-летний местный житель, который на несколько минут оставил незапертый автомобиль с работающим двигателем возле автомастерской. Злоумышленник заметил этот автомобиль и сев за руль, отправился кататься по городу. По пути следования он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», обратив на себя внимание сотрудников полиции. В результате ДТП никто не пострадал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. Также в отношении задержанного составлен ряд административных протоколов и в настоящее время он отбывает административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU