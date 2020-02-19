2020-02-19T13:34:42+03:00
Общество

В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак

Второго мужчину, ловившего рыбу вместе с утонувшим, удалось спасти местному жителю
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.
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В Белгородской области на водоеме в Грайворонском городском округе 18 февраля провалились под лед два рыбака. Одного из них удалось спасти местному жителю, другой, увы, утонул.

Факт гибели мужчины привлек внимание Борисовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Белгородской области. Организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, 18 февраля 2020 года двое жителей Грайворонского городского округа рыбачили на необорудованном для этих целей пруду около села Смородино. Оба провалились под лед. На помощь им поспешил местный житель, который и вызвал экстренные службы. Мужчина, оказывая помощь, сам провалился под лед. На место происшествия подоспели и другие жители села, которые помогли 70-летнему рыбаку и спасавшему его мужчине выбраться из воды. Но другой рыбак, 60-летний мужчина, утонул. Прибывшие медики оказали необходимую помощь, оставшегося в живых рыбака доставили в больницу. Спасатели извлекли из воды тело погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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