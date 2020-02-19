Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:58:21+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали двух сильно выпивших жителей региона, которые пытались незаконно завладеть чужим автотранспортом. Задержание прошло в рамках операции «Перехват».

Информация об угоне отечественного автомобиля белого цвета на переулке Купянском поступила от дежурного УМВД России по Белгороду. Сотрудники Росгвардии в ходе операции «Перехват» заметили угнанный автомобиль на улице Губкина. Росгвардейцы проследовали за автомобилем, потребовав остановить транспортное средство. В салоне автомобиля находились двое граждан 28 и 29 лет с явными признаками алкогольного опьянения. На место задержания незамедлительно была вызвана полиция для дальнейшего разбирательства.

В дальнейшем выяснилось, что один из задержанных ранее был неоднократно судим, в том числе за угон, а так же лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU