Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля
Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области задержали двух сильно выпивших жителей региона, которые пытались незаконно завладеть чужим автотранспортом. Задержание прошло в рамках операции «Перехват».
Информация об угоне отечественного автомобиля белого цвета на переулке Купянском поступила от дежурного УМВД России по Белгороду. Сотрудники Росгвардии в ходе операции «Перехват» заметили угнанный автомобиль на улице Губкина. Росгвардейцы проследовали за автомобилем, потребовав остановить транспортное средство. В салоне автомобиля находились двое граждан 28 и 29 лет с явными признаками алкогольного опьянения. На место задержания незамедлительно была вызвана полиция для дальнейшего разбирательства.
В дальнейшем выяснилось, что один из задержанных ранее был неоднократно судим, в том числе за угон, а так же лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU