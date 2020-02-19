Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале
На Международном фестивале русской гармошки «Пусть в душе зажжет огонь наша русская гармонь» студия моды «Узоречье» Алексеевского городского Дома ремесел приняла участие в конкурсе на лучший костюм. На фестивале, прошедшем в Вейделевском районе, творческие коллективы продемонстрировали свои работы.
Алексеевцы представили три номера: показ коллекции «Павлово-Посадский платок на белгородский лад», сольный выход участницы Александры Титовой в наряде «Красная матрешка» и авторский костюм «Голубая матрешка» руководителя студии модельера-конструктора Аллы Кременец. По итогам мероприятия студия моды получила Гран-при и ценный приз.
В рамках фестиваля участники посмотрели выставку работ мастеров традиционных ремесел, посетили гастрономические подворья сельских поселений и отведали традиционных русских угощений.
ИСТОЧНИК KP.RU