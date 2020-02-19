2020-02-19T09:12:05+03:00
Звезды

Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале

В Вейделевском районе творческие коллективы представили свои работы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале гармошки. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаПавлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале гармошки. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
Изменить размер текста:

На Международном фестивале русской гармошки «Пусть в душе зажжет огонь наша русская гармонь» студия моды «Узоречье» Алексеевского городского Дома ремесел приняла участие в конкурсе на лучший костюм. На фестивале, прошедшем в Вейделевском районе, творческие коллективы продемонстрировали свои работы.

Алексеевцы представили три номера: показ коллекции «Павлово-Посадский платок на белгородский лад», сольный выход участницы Александры Титовой в наряде «Красная матрешка» и авторский костюм «Голубая матрешка» руководителя студии модельера-конструктора Аллы Кременец. По итогам мероприятия студия моды получила Гран-при и ценный приз.

В рамках фестиваля участники посмотрели выставку работ мастеров традиционных ремесел, посетили гастрономические подворья сельских поселений и отведали традиционных русских угощений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские Старого Оскола по горячим следам задержали подозреваемого в угоне
В Белгородской области на пруду около села Смородино утонул рыбак
Белгородские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Белгородские росгвардейцы задержали пьяных угонщиков автомобиля
Сочинение школьницы из Шебекино представит округ на региональном конкурсе «Без срока давности»
Павлово-посадский платок по-белгородски показала студия моды на фестивале
ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»
Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности
На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей
Будет ли в Белгородской области еще зима?
Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска
Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества
Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды
Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета