2020-02-19T10:40:45+03:00
Общество

Сочинение школьницы из Шебекино представит округ на региональном конкурсе «Без срока давности»

Всероссийский конкурс сочинений приурочен к Году памяти и славы в России
Ирина ТАРАСОВА
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Сочинение школьницы из Шебекино признано лучшим на региональном этапе конкурса «Без срока давности». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаСочинение школьницы из Шебекино признано лучшим на региональном этапе конкурса «Без срока давности». Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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Для участия в региональном этапе конкурса «Без срока давности», посвященного Году памяти и славы, было отобрано 64 работы. Сочинение ученицы 8 класса Шебекинской школы Екатерины Томаровской «А был ли мальчик?» написано в жанре рассказа. Сейчас эта работа представляет Шебекинский городской округ на федеральном этапе конкурса «Без срока давности», который продлится до 28 февраля.

По итогам конкурса будет издан сборник сочинений финалистов - участников федерального этапа. Награждение победителей пройдет на торжественной церемонии в Москве. Они будут приглашены 9 мая 2020 года на Парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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