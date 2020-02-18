2020-02-18T15:22:36+03:00
Общество

В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая

Напомним, что в нашем регионе не выявлено ни одного случая опасного заболевания
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Жительница Воронежа, вернувшаяся не так давно из Китая, столкнулась с необъяснимой реакцией окружающих. В детсаду люди, напуганные новостями о страшном заболевании, боялись подходить к ее ребенку. При этом сам малыш даже не был за границей.

Как сообщили в «КП-Воронеж», у женщины - двое детей: один - детсадовец, второй - школьник. Ни у нее самой, ни у ребят никаких проявлений заболевания не было. Но почему-то весть о том, что родственник одного из воспитанников побывал в Китае, вызвала панику. Хотя в нашем регионе не выявлено ни одного случая коронавируса.

- Люди боялись общаться с ребенком, который посещал дошкольное учреждение. Однако если никаких симптомов у человека, прибывшего из Китая, нет – он не является источником инфекции, - прокомментировала «КП-Воронеж» Ольга Фуфаева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

Ольга Александровна призвала не поддаваться панике. Кроме того, люди, у которых нет симптомов, однако они либо недавно вернулись из Китая, либо являются родственниками тех горожан, которых изолировали из-за подозрения на опасную болезнь - находятся под медицинским наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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