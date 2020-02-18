18 Февр. 2020 2020-02-18T15:09:24+03:00

На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников. Фото: "КП" Архив

Транспортные полицейские и железнодорожники рассказали учащимся, как правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта

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Транспортные полицейские, железнодорожник, представители Совета молодежи ЮВЖ познакомили учащихся МБОУ СОШ №49 Белгорода с основными правилами поведения на железной дороге. Они провели открытый урок прямо на железнодорожном вокзале станции «Белгород».

Школьники узнали много нового и интересного об основных правилах безопасности на железной дороге, познакомили с запрещающими и предупредительными знаками. На специально оборудованной детской площадке в игровой форме был организован конкурс на знание правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Команды-победительницы получили призы, а всем участникам профилактического мероприятия вручили красочные тематические листовки и сувениры. Урок безопасности завершился экскурсией по вокзальному комплексу Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU