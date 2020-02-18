На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
Транспортные полицейские, железнодорожник, представители Совета молодежи ЮВЖ познакомили учащихся МБОУ СОШ №49 Белгорода с основными правилами поведения на железной дороге. Они провели открытый урок прямо на железнодорожном вокзале станции «Белгород».
Школьники узнали много нового и интересного об основных правилах безопасности на железной дороге, познакомили с запрещающими и предупредительными знаками. На специально оборудованной детской площадке в игровой форме был организован конкурс на знание правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Команды-победительницы получили призы, а всем участникам профилактического мероприятия вручили красочные тематические листовки и сувениры. Урок безопасности завершился экскурсией по вокзальному комплексу Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU