Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
Сельскохозяйственный производственный кооператив оплатил крупный долг в пользу юридического лица, чтобы избежать мер принудительного характера. Должник выплатил 549 тысяч рублей.
Накануне судебный пристав-исполнитель Ровеньского районного отдела вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения. Также судебный пристав-исполнитель наложил арест на 2 единицы транспортных средств должника.
Задолженность была оплачена должником в добровольный срок, арест с автотранспорта снят.
ИСТОЧНИК KP.RU