2020-02-18T11:14:49+03:00
Общество

Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта

Должник оплатил более полумиллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Сельскохозяйственный производственный кооператив оплатил крупный долг в пользу юридического лица, чтобы избежать мер принудительного характера. Должник выплатил 549 тысяч рублей.

Накануне судебный пристав-исполнитель Ровеньского районного отдела вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требования исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения. Также судебный пристав-исполнитель наложил арест на 2 единицы транспортных средств должника.

Задолженность была оплачена должником в добровольный срок, арест с автотранспорта снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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