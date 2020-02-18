В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:25:46+03:00

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Инициатива обновить площадку для подготовки спортсменов принадлежит Белгородской областной Федерации бокса. Идею поддержал благотворительный фонд «Айсберг», администрация Старооскольского округа и бизнес-сообщество. Зал находится по адресу микрорайон Жукова, 45. В рамках ремонта здесь обновили фасад, сделали освещение, приобрели часть оборудования.

Сегодня в зале бокса «Айсберг» под руководством двух наставников – Юрия Воронкова и Ильи Мещерякова тренируется около 70 спортсменов. Есть группы начальной подготовки, куда принимают школьников с 10-летнего возраста, и учебно-тренировочные группы, где занимаются ребята постарше. Занятия проходят в трех залах – тренажерном, снарядном и боксерском. Здесь созданы все условия для полноценной подготовки юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU