2020-02-18T17:25:46+03:00
Спорт

В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»

Здесь обновили фасад, сделали освещение, приобрели оборудование
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг». Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

Инициатива обновить площадку для подготовки спортсменов принадлежит Белгородской областной Федерации бокса. Идею поддержал благотворительный фонд «Айсберг», администрация Старооскольского округа и бизнес-сообщество. Зал находится по адресу микрорайон Жукова, 45. В рамках ремонта здесь обновили фасад, сделали освещение, приобрели часть оборудования.

Сегодня в зале бокса «Айсберг» под руководством двух наставников – Юрия Воронкова и Ильи Мещерякова тренируется около 70 спортсменов. Есть группы начальной подготовки, куда принимают школьников с 10-летнего возраста, и учебно-тренировочные группы, где занимаются ребята постарше. Занятия проходят в трех залах – тренажерном, снарядном и боксерском. Здесь созданы все условия для полноценной подготовки юных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг: специальные условия на автомобили Subaru
В Старом Осколе после капремонта открылся зал бокса «Айсберг»
Белгородская пенсионерка предстанет перед судом за оскорбление полицейского
5G на ходу: блогер провел прямой эфир на сети Tele2
В Белгороде 22 школьника стали кадетами класса транспортной безопасности
На вокзале Белгорода прошел урок безопасности для школьников
В детсаду Черноземья из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Объездная дорога обойдется Белгороду в 200 миллионов рублей
Будет ли в Белгородской области еще зима?
Сельхозпредприятие оплатило долг после ареста транспорта
В селе Ивановка Белгородской области появится новый ФАП
По Старому Осколу прошли десантники комбинированного марш-броска
Белгородцы увидят праздничный салют в День защитника Отечества
Вейделевский район Белгородчины стал центром детской моды
Новооскольцы победили в конкурсе на предоставление субсидий из Белгородского областного бюджета