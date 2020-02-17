2020-02-17T15:16:09+03:00
Происшествия

Белгородец обвинил в пропаже кота соседку и… застрелил ее из ружья

Следствие ходатайствует о заключении 61-летнего жителя хутора Новорослов Вейделевского района под стражу
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец обвинил в пропаже кота соседку и… застрелил ее из ружья.Белгородец обвинил в пропаже кота соседку и… застрелил ее из ружья.Фото: "КП" Архив
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В хуторе Новорослов Вейделевского района Белгородчины разыгралась трагедия, причиной которой стал пропавший кот. 61-летний хозяин кота обвинил в его пропаже соседку и выстрелил из ружья в 54-летнюю женщину. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу.

Следствие установило, что трагедия произошла 13 февраля, когда обвиняемый находился в состоянии сильного опьянения. Не найдя своего любимца, он схватил охотничье ружье и оправился выяснять отношения к соседке. Придя в соседский дом, он выстрелил прямо в грудь женщины. Она скончалась на месте происшествия. Стрелка задержал сын погибшей в то время, когда он выходил из дома матери.

Валуйским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Вейделевского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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