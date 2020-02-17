2020-02-17T14:16:26+03:00
Общество

В городке Белгород-22 Грайворонского горокруга на пожаре пострадали молодая женщина и 3-летний мальчик

Пожарным пришлось эвакуировать 24 человек
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
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Во время пожара, который произошел 15 февраля в городке Белгород-22 Грайворонского городского округа, пожарным пришлось эвакуировать 24 человек. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но 33-летнюю женщину и 3-летнего мальчика, которые сильно пострадали, госпитализировали.

Звонок о происшествии поступил в дежурную службу глубокой ночью. Пожарные сначала эвакуировали людей, а затем приступили к ликвидации огня. Пламя сильно повредило три дверных проема, коридор, стену и потолок одной из квартир. К тому же сильный дым закоптил еще пять квартир. В ликвидации пожара принимали участие дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 43, № 22, № 17, пожарная команда «Белгород-22». Теперь экспертам предстоит установить причины пожара.

Всего на минувшей недели в области произошло 16 пожаров, 9 из них - в жилых помещениях. Так, в Губкине по улице Пролетарской пришлось горел 5-этажный кирпичный дом. Спасателям пришлось эвакуировать 39 жильцов.

Сегодня, 17 февраля, около 7 утра поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Томаровка Яковлевского городского округа по улице Гвардейская. Огонь повредил кровлю дома, а также мебель и вещи в одной из комнат. Личным составом пожарно-спасательной части № 36 был спасен хозяин дома – мужчина 1934 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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