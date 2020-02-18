В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище
Уход за территорией кладбища и захоронениями на нем является необходимым делом как для властей, так и для всех граждан. Актуален этот вопрос и в Белгородском районе. Система «Инцидент-менеджмент», анализирующая записи в Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники», зафиксировала негативный комментарий разуменцев по поводу неудовлетворительного состояния Новоразуменского кладбища. Захламление территории было оперативно устранено.
Очень важной составляющей в вопросе поддержания порядка на кладбище является человеческий фактор. Следить за порядком и соблюдать чистоту необходимо не только у себя дома, но и там, где покоятся родственники, подчеркивают в администрации поселка Разумное.
Фото администрации поселка Разумное.
ИСТОЧНИК KP.RU