2020-02-18T14:27:05+03:00
Общество

В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище

Проблему обнаружили благодаря системе «Инцидент-менеджмент», анализирующей записи в соцсетях
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище. Фото администрации поселка Разумное.В Белгородском районе убрали мусор на Новоразуменском кладбище. Фото администрации поселка Разумное.
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Уход за территорией кладбища и захоронениями на нем является необходимым делом как для властей, так и для всех граждан. Актуален этот вопрос и в Белгородском районе. Система «Инцидент-менеджмент», анализирующая записи в Facebook, Instagram, «ВКонтакте», Twitter и «Одноклассники», зафиксировала негативный комментарий разуменцев по поводу неудовлетворительного состояния Новоразуменского кладбища. Захламление территории было оперативно устранено.

Очень важной составляющей в вопросе поддержания порядка на кладбище является человеческий фактор. Следить за порядком и соблюдать чистоту необходимо не только у себя дома, но и там, где покоятся родственники, подчеркивают в администрации поселка Разумное.

Фото администрации поселка Разумное.

Фото администрации поселка Разумное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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