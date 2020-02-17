Белгородская автоледи сбила пенсионера и скрылась

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:13:24+03:00

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В Белгородской области 33-летняя автоледи сбила пожилого велосипедиста и скрылась. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Шебекинском городском округе 16 февраля в 11:45 в селе Стариково. Мужчина ехал по улице Ленина, когда на него налетел автомобиль «Тойота». Вместо того, чтобы поспешить пожилому человеку на помощь, автоледи уехала с места ДТП. Аь 68-летний мужчина остался брошенным, получив различные травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, личность автомобилистки вскоре удалось установить.

ИСТОЧНИК KP.RU