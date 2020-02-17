2020-02-17T11:47:23+03:00
Общество

Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год

Компания подвела итоги результатов продаж абонентского оборудования в своей розничной сети
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23% по итогам 2019 года. Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung, Huawei, Xiaomi. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2 увеличился на 40%, что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгороде временно останутся без электричества более 30 улиц
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
Утром в Белгородской области столкнулись два легковых авто
Белгородская организация задолжала за коммунальные услуги 255 тысяч рублей
Спортсмены из Шебекино завоевали призовые места на чемпионате Белгородской области по плаванию
В Алексеевке Белгородской области прошла квест-игра "Там, где была война" для пожилых людей
В Белгороде пройдет студенческий волейбольный турнир памяти судьи Александра Кооротеева
В Белгородской филармонии прошел Бал Победителей
У старооскольца отобрали машину в счет долга за ЖКХ
Почта России поможет белгородцам увековечить память о героических предках
В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны»
В Белгороде создадут паводковую группу для борьбы с весенним половодьем
Белгородец из ревности нанес своему сопернику 14 ножевых ранений
Рефрижератор с тушами животных обнаружили белгородские пограничники
Ученые из Белгорода разрабатывают методику сохранения редких растений
Белгородская почта поможет найти родственников подводников, погибших в годы Великой Отечественной