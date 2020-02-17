2020-02-17T10:54:05+03:00
Происшествия

Утром в Белгородской области столкнулись два легковых авто

При столкновении «Киа» и «Ваза 2115» есть пострадавший
Ирина ТАРАСОВА
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Утром в Белгородской области столкнулись два легковых авто.Утром в Белгородской области столкнулись два легковых авто.Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 17 февраля, в Белгородской области произошло ДТП. Сигнал о происшествии поступил в диспетчерскую спасателей утром. Сообщалось, что ДТП произошло в Валуйках на пересечении улиц Транспортная – Интернациональная. Как установили прибывшие на место оперативные службы, при столкновении автомобилей «Киа» «ВАЗ 2115» пострадал человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области сообщили, что на месте дорожно-транспортного происшествия работали спасатели, а также инспекторы ДПС и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства, которые привели к ДТП, еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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