Белгородская организация задолжала за коммунальные услуги 255 тысяч рублей
В результате применения мер принудительного исполнения, одна из белгородских организаций оплатила долг за коммунальные платежи. Так, на исполнении в Старооскольском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании с этой организации задолженности в пользу теплоснабжающей организации в размере 255 тысяч рублей.
В установленный срок задолженность не оплачена, приставы обратили взыскание на расчетные счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и недвижимого имущества. Кроме этого, судебные приставы ограничили проведение расходных операций по кассе организации в размере 50% и обязали директора каждые 10 дней предоставлять на проверку кассовую книгу.
Только после применения данных мер, должник погасил долг в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU