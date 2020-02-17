Белгородская организация задолжала за коммунальные услуги 255 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:45:51+03:00

Задолженность была оплачена только после вмешательства служебных приставов

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В результате применения мер принудительного исполнения, одна из белгородских организаций оплатила долг за коммунальные платежи. Так, на исполнении в Старооскольском районном отделе судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании с этой организации задолженности в пользу теплоснабжающей организации в размере 255 тысяч рублей.

В установленный срок задолженность не оплачена, приставы обратили взыскание на расчетные счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства и недвижимого имущества. Кроме этого, судебные приставы ограничили проведение расходных операций по кассе организации в размере 50% и обязали директора каждые 10 дней предоставлять на проверку кассовую книгу.

Только после применения данных мер, должник погасил долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU