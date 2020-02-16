16 Февр. 2020 2020-02-16T15:30:06+03:00

В Алексеевке Белгородской области прошла квест-игра "Там, где была война" для пожилых людей. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

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Алексеевские слушатели Университета «третьего возраста» факультета «Духовно-нравственное и патриотическое развитие» приняли участие в патриотической квест-игре «Там, где была война». Мероприятие прошло в Алексеевском краеведческом музее.

Они называли земляков - Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны; вспоминали события, происходившие на территории края в дни оккупации; здания, в которых в годы войны располагались госпитали; улицы, названные именем прославленных земляков и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU