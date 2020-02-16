В Белгороде пройдет студенческий волейбольный турнир памяти судьи Александра Кооротеева

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:25:57+03:00

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18 февраля в учебно-спортивном комплексе Светланы ХоркинойНИУ «БелГУ состоится торжественное открытие межвузовского студенческого турнира по волейболу среди мужских команд памяти судьи всесоюзной категории по волейболу Алесандра Коротеева. В этом году турнир приобрел статус международного и объединил команды-участницы не только из вузов России, но и ДНР и ЛНР. В турнире примут участие одиннадцать команд из вузов Белгородской области, Орла, Тамбова, Липецка, Ростова-на-Дону, Воронежа, Донецка и Луганска. Более ста двадцати спортсменов поборются за право стать сильнейшими в турнире памяти знаменитого белгородца.

В НИУ «БелГУ» эти соревнования пройдут в седьмой раз.В церемонии открытия примут участие ректор Белгородского госуниверситета, Олег Полухин, начальник управления физической культуры и спорта Белгородской области Наталья Жигалова, а также дочь Алексанлра Коротеева Анна и внучка Юлия, его друг и соратник, начальник учебного комплекса № 3 НИУ «БелГУ» Геннадий Калмыков.

Александр Иванович Коротеев внес большой вклад в развитие волейбола в Белгородском регионе. В свое время он возглавлял Губкинский городской спортивный комитет, затем Белгородскую областную организацию спортивного общества «Трудовые резервы», долгое время являлся председателем областной федерации волейбола. Александр Иванович подготовил немало выдающихся спортсменов и был одним из самых активных популяризаторов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU