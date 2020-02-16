Спортсмены из Шебекино завоевали призовые места на чемпионате Белгородской области по плаванию

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Чемпионат, проходивший в городе Старый Оскол, стал отборочным этапом на Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа и первой ступенью для участия во Всероссийской спартакиаде учащихся, которая пройдет в конце марта в Обнинске. Участие в соревнованиях приняли сильнейшие команды спортивного плавания в регионе. Шебекинские спортсмены завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали.

Более 300 пловцов из Старого Оскола, Белгорода, Губкина, Шебекино, Вейделевки, Яковлевского и Прохоровского районов приняли участие в состязаниях. Шебекинские спортсмены стали лучшими в преодолении водных дистанций баттерфляем, на спине и в комбинированном плавании. Кирил Меркотун по итогам соревнований вошел в состав сборной команды Белгородской области по плаванию на Всероссийскую спартакиаду учащихся.

Тренируются спортсмены под руководством перспективных тренеров Спортивной школы № 1 города Шебекино Богдана Чекалина и Антона Зуборева.

ИСТОЧНИК KP.RU