У старооскольца отобрали машину в счет долга за ЖКХ

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:26:55+03:00

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Судебные приставы забрали у жителя Старого Оскола автомобиль в счет погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Имущество изъято в результате рейдового мероприятия. Теперь автомобиль оценят и выставят на продажу, чтобы погасить задолженность по ЖКХ.

После неоднократных уведомлений о необходимости погашения долга МУП «Расчетно-аналитический центр» обратилось в суд. По судебному решению вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания долга по оплате жилищно-коммунальных услуг. В ходе исполнительного производства было проверено имущество должника и выявлено наличие у него автомобиля.

При проведении рейдового мероприятия собственник не открыл дверь в квартиру. Должнику оставлено уведомление об аресте машины. Изъятое транспортное средство оценят и выставят на реализацию, а полученная от продажи автомобиля денежная сумма будет направлена на погашение имеющейся у владельца задолженности. Вернуть автомобиль теперь получится, только рассчитавшись с долгами.

ИСТОЧНИК KP.RU