2020-02-14T19:20:16+03:00
Наука

В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны»

Здесь будут формироваться специалисты с уникальными компетенциями
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны». Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны». Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»
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В институте экономики и управления Белгородс НИУ «БелГУ» кого госуниверситета открыто новое образовательное пространство программы высшего образования по подготовке профессионалов для бизнес-сферы «Капитаны». Оно включает лекционную аудиторию и коворкинг пространство. Уникальным проектом назвал новое образовательное пространство директор института экономики и управления Виктор Захаров. Он убежден, что здесь будет проходить апробация новых инновационных проектов, будут формироваться специалисты с уникальными компетенциями.

C приветственным словом к собравшимся обратился проректор по образовательной деятельности НИУ «БелГУ» Александр Маматов. Он обратил внимание, что открытие в прошлом году образовательной программы «Бизнес капитаны» совпало с созданием Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

Первокурсники, обучающиеся по образовательным модулям программы «Капитаны», представили свои бизнес-проекты, над которыми в настоящее время продолжается работа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны»
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