В Белгородском госуниверситете открылось образовательное пространство программы «Капитаны»
В институте экономики и управления Белгородс НИУ «БелГУ» кого госуниверситета открыто новое образовательное пространство программы высшего образования по подготовке профессионалов для бизнес-сферы «Капитаны». Оно включает лекционную аудиторию и коворкинг пространство. Уникальным проектом назвал новое образовательное пространство директор института экономики и управления Виктор Захаров. Он убежден, что здесь будет проходить апробация новых инновационных проектов, будут формироваться специалисты с уникальными компетенциями.
C приветственным словом к собравшимся обратился проректор по образовательной деятельности НИУ «БелГУ» Александр Маматов. Он обратил внимание, что открытие в прошлом году образовательной программы «Бизнес капитаны» совпало с созданием Белгородского научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК».
Первокурсники, обучающиеся по образовательным модулям программы «Капитаны», представили свои бизнес-проекты, над которыми в настоящее время продолжается работа.
ИСТОЧНИК KP.RU